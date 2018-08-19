Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki atama ve görevden almalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Kudret Arslan, Telif Haklar Genel Müdürü Şaban Karataş, Teftiş Kurulu Başkanı Asim Keser ve I. Hukuk Müşaviri Nuri Ekinci başka bir göreve atanmak üzere görevden alındı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Murat Gürül, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Murat Demirören, Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Ziya Taşkent, Teftiş Kurulu Başkanlığına Ekrem Diler, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Mustafa Kurt, I. Hukuk Müşavirliğine Metin Dede, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Levent Kırcan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Birol İnceciköz, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Tente Ödemiş atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığındaki; Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Hayvancılık Genel Müdürü Muhittin Eyimaya, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Durali Koçak, Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser, Su Yönetimi Genel Müdürü Bülent Selek, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mehmet Mustafa Gözükara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürü İsmail Şanlı görevlerinden alındı.