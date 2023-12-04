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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! Sıcak mesajlar sonrası iki başkentte önemli temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! Sıcak mesajlar sonrası iki başkentte önemli temaslar

04.12.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta yoğun bir diplomasi trafiğine giriyor. Erdoğan önce Katar'ı, ardından Yunanistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! Sıcak mesajlar sonrası iki başkentte önemli temaslar

Gazze'de İsrail-Hamas savaşı devam ederken Erdoğan her fırsatta ateşkes çağrısı yapıp İsrail'in katliamına tepkisini dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın konuşmasında Yunanistan'la ilişkilere ilişkin verdiği sıcak mesajlar dikkat çekmişti. Bu haftaki Katar ve Yunanistan ziyaretleri bu açıdan kritik önem taşıyor.

NTV'nin aktardığına göre bugün Doha'ya gidecek Erdoğan'ın temaslarında ana gündem maddesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları olacak.

Katar, İsrail-Hamas çatışmasına ara verilmesinde, arabuluculuk rolü üstlenmişti. Görüşmelerde, kalıcı ateşkes zemininin oluşturulması için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

SICAK MESAJLAR SONRASI YUNANİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı 7 Aralık Perşembe günü ise, Atina'ya gidecek. Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolunda, kritik ziyaretine ilişkin önemli mesajlar vermişti. "Temennimiz odur ki yeni bir dönem başlamış olsun, ABD bizi birbirimize düşürme gayretinde, biz ilişkileri geliştirirsek kazançlı çıkarız" demişti.

Erdoğan'ın görüşmelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da gündemde olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, 4-5 Aralık'ta Katar'a ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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Katar Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan
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