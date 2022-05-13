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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Cezayir Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

13.05.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 16-17 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, uluslararası meseleler hakkında mevkidaşı Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Cezayir Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 16-17 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET ETTİ

Cezayir'in Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un, Erdoğan'ın davetine icabetle 16-17 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği, Tebbun'un ikili iş birliğini daha fazla güçlendirme yolları ve araçları ile ortak ilgi alanına giren uluslararası meseleler hakkında mevkidaşı Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

Ziyaretin, tarihi dostluk ve dayanışma ilişkileri yürüten Cezayir ile Türkiye'nin, ekonomilerini dünya ekonomisine dahil etmelerini sağlamaya yönelik izledikleri reformlar sürecine denk geldiği belirtilen açıklamada, "Siyasi planda, geleneksel dostluk ve dayanışma bağlarını daha da pekiştirmeye yönelik ortak bir niyetle ve ortak ilgi alanına giren uluslararası meselelerin tamamı üzerine diyaloğu güçlendirmeye yönelik ortak menfaatle kanıtlanan iki ülke arasındaki ilişkiler, üst düzeyde yapılan düzenli görüşmelerle kendini göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ekonomik planda, karşılıklı ticaretin son yıllarda, siyasi ilişkilerin mükemmelliği ve iki ülkenin de örnek teşkil eden bir ortaklık kurma niyetini yansıtan kayda değer bir artış gösterdiği vurgulandı.

Ziyarette, Tebbun ve Erdoğan'ın, "Üst Düzey İşbirliği Konseyinin 1. Oturumu"na başkanlık edecekleri ve bu oturumun, her iki devlet başkanına, ikili iş birliğini ve bu iş birliğine yeni bir ivme kazandırma imkanlarını değerlendirme fırsatı sunacağı aktarılarak, "Bu oturum aynı zamanda, iki ülkeyi birbirine bağlayan stratejik ortaklığı daha da yoğunlaştırmak ve bu ortaklığa nitelikli bir dinamizm kazandırmak için çabaları seferber etmeyi sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Türkiye
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