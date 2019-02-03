HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denktaş ailesini aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 04:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denktaş ailesini aradı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla oğlu Serdar Denktaş’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhume Denktaş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı diledi. (İHA)

PARTNERTürkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!Türkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!
İstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza: Yaralılar varİstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza: Yaralılar var
Pompalı tüfekle otele kurşun yağdırdı!Pompalı tüfekle otele kurşun yağdırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Rauf Denktaş Aydın Denktaş

En Çok Okunan Haberler

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza: Yaralılar var

İstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza: Yaralılar var

Malatya'da hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Pompalı tüfekle otele kurşun yağdırdı!

Sesi duyan dışarı fırladı! Apartmanın otoparkında şoke eden görüntü!

Sesi duyan dışarı fırladı! Şoke eden görüntü!

Çanakkale'de korkunç olay! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da genç çiftin darp edilmesi olayında flaş gelişme! 2 polis gözaltına alındı

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.