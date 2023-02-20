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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden duyurdu: İstanbul için eylem planlarını devreye soktuk

20.02.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da açıklamalarda bulundu. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada "81 il için afet planlarını yeniden gözden geçiriyoruz." diyen Erdoğan, İstanbul için de sinyali verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul için eylem planlarını devreye soktuk, vatandaşlarımızdan kentsel dönüşüm planlarına uymalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden duyurdu: İstanbul için eylem planlarını devreye soktuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 11 ilden olan Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul için eylem planlarını devreye soktuk." diyen Erdoğan, vatandaşlara da çağrıda bulundu. İşte haberin detayları...

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Yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde en kısa zamanda konutların inşa edileceğini söyleyen Erdoğan, 81 il için afet planlarının yeniden gözden geçirildiğini de ifade etti.

İstanbul ile ilgili olarak da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da rahmetli Kadir Topbaş döneminde planlanan deprem acil eylem planını valiliğimiz vasıtasıyla gündeme soktuk. 128 okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırıldı. Bu okullardan 93'ü öğrencileri başta olmak üzere farklı yerlere nakledilerek hemen boşaltıldı."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul erdoğan

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