Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden duyurdu: İstanbul için eylem planlarını devreye soktuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 11 ilden olan Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul için eylem planlarını devreye soktuk." diyen Erdoğan, vatandaşlara da çağrıda bulundu. İşte haberin detayları...

Yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde en kısa zamanda konutların inşa edileceğini söyleyen Erdoğan, 81 il için afet planlarının yeniden gözden geçirildiğini de ifade etti.

İstanbul ile ilgili olarak da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"İstanbul'da rahmetli Kadir Topbaş döneminde planlanan deprem acil eylem planını valiliğimiz vasıtasıyla gündeme soktuk. 128 okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırıldı. Bu okullardan 93'ü öğrencileri başta olmak üzere farklı yerlere nakledilerek hemen boşaltıldı."

