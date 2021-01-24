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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

24.01.2021 07:11 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Toplantıda, Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı, Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirecek adımlar görüşüldü.

Farklı ülkelerle ikili ilişkilerden küresel gelişmelere kadar birçok başlıkta güncel dış politika durumunun değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’nin her alanda olduğu gibi dış politikada da “etkisini artıracak, hak ve menfaatlerini koruyacak, itibarını yükseltecek” adımları diplomasi ve diyolag yoluyla kararlılıkla uygulamaya devam edeceği vurgulandı.

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