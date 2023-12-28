Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Anka III havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anka III paylaşımı geldi. TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı;

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. ???????? pic.twitter.com/ElZaSoNRVo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2023







