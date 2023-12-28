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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Anka III havalandı

28.12.2023 16:16 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Anka III'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anka III paylaşımı geldi. TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı;


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Recep Tayyip Erdoğan savaş uçağı anka
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