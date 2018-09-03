CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU; 'GÖÇEBE OYUNLARI' 2020 YILINDA TÜRKİYE'DE DÜZENLENECEK

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'a yaptığı ziyaretle ilgili olarak, ikili ve bölgesel ilişkilerde oluşturacağı olumlu etkiye dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışına da katıldığı 'Göçebe Oyunları'nın da 2020 yılında Türkiye'de düzenleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından, Kırgızistan temaslarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımları şöyle:

"Ortak geçmişimizden güç alan ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacağına inandığım Kırgızistan ziyaretimizde, değerli mevkidaşım Sayın Ceenbekov’la gündemimizdeki tüm konuları değerlendirdik. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını gerçekleştirdik."

"FETÖ ile mücadelede atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Siyasi, ticari, kültürel ilişkilerimizi geliştirme konusunda ortak kararlılığa sahip olduğumuzu gördük."

"İş Forumu'nda, yatırımları teşvik edecek her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik."