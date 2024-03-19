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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu! "Kamu çalışanları 1,5 gün idari izinli sayılacak"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
19.03.2024 20:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Şoför Esnafları ile İftar' programında açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu! "Kamu çalışanları 1,5 gün idari izinli sayılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 'Şoför Esnafları ile İftar' programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Şoför esnafımızla bizim özel bir dostluğumuz muhabbetimiz vardır. Kimi zaman trafikte kimi zaman taksi duraklarında sizlerle yakın irtibat halinde olduk. Türkiye'nin nabzını tutarken her zaman sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Kiminiz takside kiminiz minibüste kiminiz otobüste helal rızık peşinde koşuyorsunuz. Her biriniz yılın 365 günü faal olan mesuliyeti gerçekten ağır olan bir mesleği icra ediyorsunuz. Her gün nasıl bir mücadelenin içerisinde olduğunuzu iyi biliyorum. Şoför esnafı milletimizin aynasıdır.

Daha sonra şoförlerimizi hedef alan sözlü ve fiili saldırı haberi medyaya yansıdı. Dün Keçiören'de taksi durağına yapılan saldırı da benzer bir örnektir. Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşlerimin ötekileştirildiğini, itham edildiğini üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez bir durumdur.

Şoför esnafı kardeşlerime yönelik haksız ithamların yapılması vahimdir. Trafik sürekli sıkışıyorsa burada şoför kardeşlerim suçlu değil mağdur konumundadır. Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafının ötekileştirildiğini nefret objesi haline getirildiğini görüyoruz. Bu asla kabul edilemez. Plakalara dair mülkiyet sorunlarını düzenlemeyle gidereceğiz.

KAMU ÇALIŞANLARINA 1,5 GÜNLÜK İDARİ İZİN

"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."


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