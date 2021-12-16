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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü!

16.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü!

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü iş insanı, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

ERDOĞAN VE MUSK, TOGG'U VE TÜRKSAT UYDULARINI DA KONUŞTU

Görüşmede, Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı.

Videokonferansta, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.

(DHA)

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