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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Enflasyonda hızlı düşüş olacak' dedi ve duyurdu: 'Biz ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.03.2024 20:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uyguladığımız ekonomi programıyla yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüş yaşayacağız. Böylece toplumumuzun tüm kesimlerinin refahı artacaktır. Biz ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Enflasyonda hızlı düşüş olacak' dedi ve duyurdu: 'Biz ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"İSRAİL'E ÖZÜR DİLETEN TÜRKİYE GERÇEĞİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

Terör devleti İsrail, 168 gündür Gazzeli kardeşlerimizi alçakça katlediyor, vahşi bir soykırım uyguluyor. Türkiye olarak bölgedeki dostlarımızla birlikte Gazzelilere yardım etmeye, acılarını bir nebze olsun azaltmaya çalışıyoruz. Sırf eleştirmek, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na vurmak için aslı astarı olmayan iddialarda bulunanları Allah'a havale ediyorum. Zulme ve işgalcilere karşı direnen Filistinli kardeşlerimize terörist yaftası atanların söylediklerini zaten dikkate almıyoruz.

Bu işin arkasında nelerin olduğu açık ve ortada. İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği birilerini rahatsız ediyor. İsrail'in sergilediği vahşete en sert tepkiyi koymaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'Yİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ KRİZ GİRDABINDAN BİZ KURTARDIK"

Bölgemizdeki patlak veren her kriz, ekonomi başta olmak üzere her alanda güçlü olmamız gerektiğini göstermiştir. Ne zaman ülke ve millet olarak zayıf düşüp kan kaybettiysek kendi vatanımızda beka meselesiyle karşı karşıya kaldık. Türkiye'yi içine düştüğü kriz girdabından biz kurtardık. Ülkemiz kalkınma yolculuğunda önemli bir avantaj elde etti. Zaman zaman kasislerle karşılaşsak da hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim için oldukça zor geçen 2023'e ait her veri bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. İhracatta yakaladığımız ivme artarak devam ediyor.

Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 375 milyar dolar, turizm de ise 60 milyar dolardır. İş dünyamızın çabalarıyla bu hedeflere ulaşacağımızdan şüphemiz yok.

"ENFLASYONDA HIZLI DÜŞÜŞ OLACAK"

Uyguladığımız ekonomi programıyla yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüş yaşayacağız. Böylece toplumumuzun tüm kesimlerinin refahı artacaktır. Biz ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz.

İSTANBUL MESAJI

İstanbul'da görevi devraldığımızda İstanbul çöp, çukur ve çamurdu. 5 yıl kaybettik ama 5 yıl daha bekleyemeyiz. Bunların geçmişinden bugüne attıkları adımları yok ve olmayacak. Bunlarda aşk, heyecan ve coşku yok. Biz aşığız aşık, nereye İstanbul'a...

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