Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hacı Nusret Yıldırım Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, camiden çıkarken avluda bekleyen gençlerle sohbet etti.

ERDOĞAN GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI

Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basketbol oynayan gençleri görüp maçlarına katıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılışı öncesi gençlerle basketbol maçı yaptı. pic.twitter.com/d7KkVZyufS — AK Parti (@Akparti) November 5, 2021



