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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

05.11.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hacı Nusret Yıldırım Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, camiden çıkarken avluda bekleyen gençlerle sohbet etti.

ERDOĞAN GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI

Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basketbol oynayan gençleri görüp maçlarına katıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştıAltun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Basket oynayana kadar milletin sorunlarıyla ilgilensen daha iyi olurdu
geçenlerde yürüyemiyodu bu videonun gelmesini bekliyodum :)
cok buyuksun z kusagi

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