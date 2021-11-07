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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle şarkı söyledi

07.11.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’daki törenin ardından 2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verilen il halk kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle birlikte Kürtçe ’Şemle, Batmane Batmane ve Dar Hejiroke’ isimli şarkıları söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Batman’da ziyaretlerine kapsamında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Diyarbakır Caddesi’nde gezdi, daha sonrası Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne geçti.

2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın adının verildiği il halk kütüphanesini beraberindeki bakanlarla ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi.

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GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle birlikte Kürtçe ’Şemle, Batmane Batmane ve Dar Hejiroke’ isimli şarkıları söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Batman Recep Tayyip Erdoğan
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