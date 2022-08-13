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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli’nin Anma Programı'nda açıkladı! Temeli atılan cemevlerinin toplu açılış töreni yapılacak

13.08.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan programda yaptığı konuşmada "Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli’nin Anma Programı'nda açıkladı! Temeli atılan cemevlerinin toplu açılış töreni yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de 'Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı ve Alevi-Bektaşi vatandaşların 8 bin 740 talebinin 5 bin 600'ünün hızla karşılandığını belirtti.

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Erdoğan'ın anma programındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları ile yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.

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Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Lokman Perande, Ahi Evran, Mevlana, Seyid Mahmud Hayrani gibi Hak dostu önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz.

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Sevgili canlar, vefatının 751. yıl dönümü vesilesiyle 2021'i UNESCO ile beraber tüm dünyada Hacı Bektaş yılı olarak değerlendirdik.

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Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı. Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da Türkiye devletinin birinci sınıf, aynı haklara sahip fertleridir.

Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız adımlara tahammül edilemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan hacı bektaş veli
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