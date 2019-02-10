CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HALDE TERÖR ESTİRENLERİN İŞİNİ DE BİZ EN KISA ZAMANDA BİTİRİRİZ...

*Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz"

"Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Biz milletimizin sömürülmesine müsade edemeyiz. İnşallah bu sömürüye de bitireceğiz"

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sinan Erdem Spor Salonu'nun yanında kurulan çadırda bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirdi, yaptıkları çalışmaları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim ne diyorlar; domates, patetes, patlıcan, sivribiber vs... Bunların hepsi yutturmaca. İşte maalsef bir çete de öyle türedi. Fakat şimdi Hazine, Maliye, Gıda, Tarım bunun yanında Ticaret Bakanlığı'mız hep birlikte hükümetimiz el ele verdik. Ve siz böyle mi yapıyorsunuz? Peki. Biz de şimdi sizlere satış mağazalarıyla, tanzim satışlarla illere giriyoruz. Ve bu illere inşallah yarından itibaren buralar kuruluyor. Buralarda adeta maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız" dedi. Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişlerin hale gittiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rapor tutacak olan bu müfettişleri dövmeye kalktılar. Neden çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Biz milletimizin sömürülmesine müsade edemeyiz. İnşallah bu sömürüye de bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Genel ve detaylar

