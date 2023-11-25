HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki uyuşmazlıkları ortadan kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki uyuşmazlıkları ortadan kaldıralım

25.11.2023 12:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Dünya Helal Zirvesi'ne bir video mesaja gönderdi. Erdoğan mesajında dikkat çeken bir çağrıda bulunarak "Buradan bir kez daha İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya böylece helal belgelendirmedeki ihtilafları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki uyuşmazlıkları ortadan kaldıralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Dünya Helal Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında "Zirve boyunca yapılacak tartışmaların giderek güçlenen helal sektöründeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Helal zirvesi münasebetiyle gerçekleştirilecek iş forumları ise şirketlerimiz arasında yeni ortaklıkların kurulmasına öncülük edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı 2023'e video mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“9. Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı'nın ülkelerimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirve boyunca yapılacak tartışmaların giderek güçlenen helal sektöründeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Helal zirvesi münasebetiyle gerçekleştirilecek iş forumları ise şirketlerimiz arasında yeni ortaklıkların kurulmasına öncülük edecektir. Küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen zirve ve fuar ülkemiz şirketlerinin helal sektöründen daha fazla pay almasına da zemin hazırlayacaktır.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve salgın sebebiyle ehemmiyeti çok daha iyi anlaşılan gıda güvenliğinin sağlanması yönünde atılan her adımı stratejik önemde görüyoruz. 10 bini yabancı toplam 40 bine yakın misafiri ağırlayacak helal zirvesinin İslam ülkelerinin gıda güvenliğini tahkim edeceği kanaatindeyim. Öte yandan helal belgeli ürün ve hizmetlere yönelik talep bu ürünlerin hem temiz ve sağlıklı olmaları hem de Müslümanlar tarafından tercih edilmeleri sebebiyle artmaktadır. Bugün dünya helal piyasası gıda, turizm, kozmetik, finans gibi sektörler başta olmak üzere toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu rakam ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükselmektedir.

"İİT ÜYESİ ÜLKELERİN TAMAMINI ENSTİTÜYE ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşma çok mühimdir. 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetleri bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Buradan bir kez daha İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya böylece helal belgelendirmedeki ihtilafları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum.

Türkiye olarak ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu ile bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Kurumumuzu ve faaliyetlerini her daim destekleyerek helal sektörünün ülkemizde hak ettiği konuma gelmesini sağlayacağız.”

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sürücüleri dikkat! Bugün itibarıyla başladıAraç sürücüleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı
Kulisler bu sözleri konuşuyor: “Akşener'i etse etse İmamoğlu ikna eder” Kulisler bu sözleri konuşuyor: “Akşener'i etse etse İmamoğlu ikna eder”
Biden, dünyaya böyle duyurdu! 'Böyle bir ihtimal var'Biden, dünyaya böyle duyurdu! 'Böyle bir ihtimal var'
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan haberler
En Çok Okunan Haberler
İndirim yarışında tuhaf görüntüler! Saça saça baş başa kavga ettiler

İndirim yarışında tuhaf görüntüler! Saça saça baş başa kavga ettiler

Türk futbolunda şike skandalına bir yenisi daha eklendi

Türk futbolunda şike skandalına bir yenisi daha eklendi

Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

Milyonluk vurgun, haftalık 4 bin TL vermişler! Dikkat çeken 'kripto para' detayı

Milyonluk vurgun, haftalık 4 bin TL vermişler! Dikkat çeken 'kripto para' detayı

Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm! Hızı 100 km'ye çıkacak: Sel ve hortum uyarısı!

Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm! Hızı 100 km'ye çıkacak: Sel ve hortum uyarısı!

İstanbul'da panik anları! Bir anda vapurdan düştü, herkes seferber oldu

İstanbul'da panik anları! Bir anda vapurdan düştü, herkes seferber oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.