Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gerçekten sıkıntılı bir Ramazan geçiriyoruz. Suriye'de olsun, Arakan'da olsun, Afganistan'da, olsun Libya'da olsun, tüm İslam ülkelerinde bu sıkıntıları yaşıyoruz.

Şimdi önümüzde, bir ay sonra ülkemizde sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum. Ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım.

