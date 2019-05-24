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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimiyle ilgili "İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum. Ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gerçekten sıkıntılı bir Ramazan geçiriyoruz. Suriye'de olsun, Arakan'da olsun, Afganistan'da, olsun Libya'da olsun, tüm İslam ülkelerinde bu sıkıntıları yaşıyoruz.

Şimdi önümüzde, bir ay sonra ülkemizde sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum. Ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreni seçim 23 haziran

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