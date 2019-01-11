Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasında ne konuşuldu? Çarpıcı detaylar

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Erdoğan-İmamoğlu görüşmesine dair bazı detayları okurlarına aktardı.

Görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü hatırlatan Zeyrek, "Görüşmenin tamamına yakınında İstanbul konuşulmuş bir kere. Erdoğan 1994'te Belediye Başkanı seçildikten sonra bulduğu tabloyu ve ayrılırken teslim ettiği tabloyu anlatmış. İstanbul'a yaptıklarını anlatmış" bilgisini verdi.

'MANHATTAN' ELEŞTİRİSİ GÜNDEME GELDİ

Zeyrek, devamında "Görüşmede Erdoğan'ın yatay kentleşme konusundaki sözleri ve 'Manhattan' eleştirisi de gündeme gelmiş. Erdoğan, dikey kentleşmeye çok kızdığını vurgulamış" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN 1994'Ü HATIRLATTI: SANA BORCUMUZ VARMIŞ...



"İmamoğlu'nun saygılı, ölçülü ve temiz bir kampanya yapma niyetini dile getirmesi üzerine Erdoğan da 'öyle olacak' güvencesi vermiş. Görüşmede bir de geçmiş anısı yad edilmiş" aktarımında bulunan Zeyrek, şunları kaydetti:

Erdoğan Belediye Başkanı olduktan sonra İmamoğlu'nun ailesine ait lokantada yemek yemiş. Ekip hızlıca kalkıp gitmiş ve hesap ödenmemiş. Erdoğan, "Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim" deyince İmamoğlu, "O gönül borcu. Başkan seçildiğimizde, desteğinizi esirgemezsiniz ödeşiriz" demiş. Görüşmenin, siyasetteki bu gerilim atmosferini yumuşatacak önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

