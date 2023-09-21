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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası Miçotakis'ten açıklama! 'Kesin bir şekilde söyledim'

21.09.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Miçotakis "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son aylarda tesis edilen olumlu iklimin derinleştirilmesi için çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardık" dedi. Ayrıca Miçotakis, “Ben Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak istediğimi kesin bir şekilde söyledim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası Miçotakis'ten açıklama! 'Kesin bir şekilde söyledim'

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu marjında Türkevi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"MUTABAKATA VARDIK"

İHA'nın haberine göre Miçotakis, Dışişleri Bakanları ve diplomatik danışmanların eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son aylarda tesis edilen olumlu iklimin derinleştirilmesi için çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardık. Siyasi diyalog, güven artırıcı tedbirler ve aynı zamanda pozitif gündemin desteklenmesi açısından önümüzdeki döneme ilişkin temas ve toplantıların düzeyini net bir şekilde belirledik” dedi.

"KESİN BİR ŞEKİLDE SÖYLEDİM"

Öte yandan Yunan basınında yer alan haberde Miçotakis, “Ben Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak istediğimi kesin bir şekilde söyledim. Yunanistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararların dışında iki devletli bir çözüm politikası fikrini ve tartışmasını basitçe kabul etmeyecektir. Bunu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşmede söyleme fırsatı buldum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan Kiryakos Miçotakis

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