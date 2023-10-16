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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi arasında kritik görüşme

16.10.2023 14:40 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti" denildi.

Kaynak: DHA

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Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Reisi

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