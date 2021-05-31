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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı

31.05.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kebapçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası restoranlarda masalarda yemek servisinin serbest olmasını duyurmasını havai fişek gösterisi ve 35 metrelik kebapla kutladı. Kebapçı daha sonra kebabı vatandaşlara ve görev başındaki polislere dağıttı.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de geçen 13 Nisan tarihinde kafe ve restoranlarda oturarak yemek yeme yasaklanmıştı.

35 METRELİK KEBAPLA KUTLADI

Kabine toplantısının ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı ve restoranlarda masalarda yemek servisi dönemi tekrardan başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Adana’da kebapçılık yapan Yaşar Aydın, bu kararı havai fişek gösterisi ve 35 metrelik boru kebap yaparak kutladı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VE POLİSLERE İKRAM ETTİ

Çalışanlarıyla birlikte restoranının önünde 35 metrelik kebap yapan Aydın, daha sonra da bu kebabı hem Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahiplerine hem de görev başındaki polis memurlarına ikram etti.

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"TEMİZLİĞİMİZİ YAPTIK, SABAHA HAZIRIZ"

Müşterilere hizmet etmeyi özlediklerini anlatan Yaşar Aydın, “Bugün gerçekten çok mutlu olduk. Ülkemiz çok kötü bir dönemden geçti ama inşallah daha iyiye gideceğiz. Biz de sevindik ve bu sevincimizi sizlerle, personelimizle havai fişek ve 35 metrelik boru kebapla kutladık. Bu boru kebabını da bizim güvenliğimiz için noktalarda bekleyen polislere paket olarak dağıttık. Havai fişek patlattık, temizliğimizi yaptık ve sabaha hazırız” diye konuştu.

"İNŞALLAH BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

Herkesin Adana Kebap’ını özlediğini belirten Aydın, “Yazanlar, özleyenler çoktu. Paket işi bizim için değildi. Paket bize hiç uymadı. Et sıcak yenir. Yine de sabrettik ve bugünlere geldik. İnşallah bir daha yaşamayız” dedi. (İHA)


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Cumhurbaşkanı Adana Recep Tayyip Erdoğan

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