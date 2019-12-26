Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca görevinden alınırken, Bakan Yardımcılıklarına Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığına ise Hasan Suver getirilirken, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine Nüket Küçükel Ezberci, Rekabet Kurulu Üyeliğine ise Ayşe Ergezen'in atamaları yapıldı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Burhan Ayar ve Mehmet Uygun, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Murat Halit Durceylan ve Muhammet Safa Topuz atandı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Adem Keskin, Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Şahin Aybal getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya ile Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Erdemir görevlerinden alındı.