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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e çağrısı gündem olmuştu! İYİ Partili Ayşegül Eltimur, AK Parti’ye katıldı

20.11.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e yaptığı çağrının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Susurluk Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Eltimur, AK Parti’ye katıldı. Eltimur açıklamasında, "Türkiye Yüzyılını AK Parti’nin gerçekleştirebileceğine olan inancımdan böyle bir karar alma gereği duydum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e çağrısı gündem olmuştu! İYİ Partili Ayşegül Eltimur, AK Parti’ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası gündemi değerlendirme konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temenni ederiz ki, İYİ Parti 6’lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

Bu açıklamanın ardından İYİ Parti Susurluk İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Eltimur İYİ Parti’den istifa ederek, AK Parti’ye katıldı. İYİ Parti Susurluk İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı, İlçe Sekreteri ve Basından Sorumlu Başkan olarak görev yapan Ayşegül Eltimur, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda siyasi hayatına AK Parti’de devam edeceğini" söyledi.

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"İYİ PARTİ’DEKİ KİŞİSEL HESAPLAR VE EGO BÖYLE BİR KARAR ALMAMA NEDEN OLDU"

Eltimur açıklamasında, "İYİ Parti’de onurumla yürüttüğüm görevlerimden ve partinden istifa etmiş bulunmaktayım. Türkiye’de giden değerlerin bu parti ile aşılacağına ve ülkemiz için daha iyi bir gelecek olacağına inanarak bu yola çıkmıştım. Ancak bu süreçte gördüm ki kişisel hesaplar ve egolar bu ilkelerin önünde bir engel olarak duruyor. Ben inandığım değerlerimden ve ilkelerimden, onurlu duruşumdan taviz vermediğimi ve bundan sonra da gelecek Türkiye Yüzyılını AK Parti’nin gerçekleştirebileceğine olan inancımdan böyle bir karar alma gereği duydum" şeklinde konuştu.

AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Melih Bağırgan, İlçe Kadın Kolları Başkanı ve İlçe Yönetimi, Ayşegül Eltimur’a AK Parti rozetini takarak, "AK Parti büyük bir aile. Ayşegül Eltimur Hanımefendiye ailemize hoş geldin diyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNEMLİ BİR ÇAĞRIDA BULUNDU"

İYİ Parti Susurluk Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Eltimur’un AK Parti’ye katılımlarından sonra konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, "Öncelikle AK Parti ailemize katılan Ayşegül Eltimur kardeşimize hoş geldin diyorum. Cumhurbaşkanımız, Endonezya dönüşü çok önemli ve dikkate alınması gereken bir açıklama yaptı. Terörle iş tutanlarla aynı safta yer alan CHP ile 6’lı masada bulunan İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e, yerli ve milli duruşunu tekrar gözden geçirmesi ve konumunu ona göre belirlemesi yönünde temennisini iletti" ifadelerini kullandı.

İHA

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