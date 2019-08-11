HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Türkiye´nin Fırat´ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan PKK/PYD´li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor. Teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn’a 150 işçi getirdiği iddia edildi.

ERDOĞAN'DAN HAREKAT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında “Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferinden Mercidabık Seferine, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferinden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık.

Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekâtını da, yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu Ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. /DHA)

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
YouTuber kuşağı: Çocuk olma hakkı elinden alınan çocuklarYouTuber kuşağı: Çocuk olma hakkı elinden alınan çocuklar
Mescid-i Aksa'da gerginlikMescid-i Aksa'da gerginlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK Şanlıurfa Ceylanpınar Suriye Haseke

En Çok Okunan Haberler

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan'daki sel ve heyelanlarda 125 kişi öldü

Ülkede bilanço ağırlaşıyor... Ölü sayısı 125 oldu

Irak, Diyala vilayetindeki İran sınır kapısını kapattı

Irak, İran sınır kapısını kapattı

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

ABD Başkanı Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Libya’da patlama! 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

Libya’da patlama! 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.