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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! ABD ziyaretinde sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! ABD ziyaretinde sevgi gösterisi

17.09.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD’nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Türkevi’ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! ABD ziyaretinde sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’nin ardından TSİ 09.30’da ABD’nin New York kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, karşılamanın ardından konaklayacağı Türkevi’ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 77. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Türkevi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mevhibeyi Venizelos un koluna takıp Peşlerinden Yürüyen adama Milli Şef diyenler; Dünya liderleri önünde Dimdik duran ADAM Görmeye alışık olmadıkları için kusuyorlar.. Allah Seni Başımızdan Eksik Etmesin Reis.. Senden sonrada yine Senin gibi bir Vatanevladını seçmeyi Bu Millete Nasib Etsin..

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