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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyemiz var! Bir üye yanında iki oy daha getirsin...

SEÇİM HABERLERİ  | 26.05.2019 21:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mahalle Başkanları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyemiz var! Bir üye yanında iki oy daha getirsin...

Erdoğan'nın konuşmasından önemli satır başları ise şöyle;

Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur.

İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var.

Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz.

Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir.

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