HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

09.09.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İtalya Başbakanı Draghi’nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye- İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini ifade etti. 2021 yılının ilk 7 ayındaki ikili ticaret hacminin 13 milyar dolara yaklaşarak salgın öncesindeki seviyesini geçtiğini belirten Erdoğan, bu ivmeyi hızlandırdıkları takdirde 30 milyar dolarlık hedefi kolayca yakalayabileceklerini dile getirdi.

İtalya'nın Türkiye- AB ilişkilerinin geliştirilmesine ve üyelik sürecine yönelik ilkesel desteğinin güçlü şekilde devam edeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an önce ön koşulsuz olarak başlanmasının herkesin çıkarına olduğunu, 18 Mart Mutabakatı'nın da bütüncül bir şekilde güncellenmesinde zaruret bulunduğunu söyledi.

AFGANİSTAN KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sahada yeni bir durum oluştuğunu, insani yardımların ulaştırılması noktasında Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış olan göç baskısının daha da artacağını ifade etti. Libya'da seçimlerin zamanında yapılmasını desteklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye olarak Libya'nın talebi üzerine ve ikili anlaşmalar temelinde meşru güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağladıklarını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I İTALYA'YA DAVET ETTİ

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet etti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklamasıTartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması
PARTNERDizi aşkı gerçek mi oldu?Dizi aşkı gerçek mi oldu?
Marmara Bölgesi için kritik uyarı! Sabah saatlerinde etkisini artıracakMarmara Bölgesi için kritik uyarı! Sabah saatlerinde etkisini artıracak
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

'Falakacı kargocu'yla ilgili yeni detay: Kırmızı koltuktaki karımdı

'Falakacı kargocu'yla ilgili yeni detay: Kırmızı koltuktaki karımdı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası hatırlatma dozu vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası hatırlatma dozu vurgusu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.