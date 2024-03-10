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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de AK Parti'nin adaylarını tanıttı! Hamza Dağ'ın duygusal anları

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
10.03.2024 19:21
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir'de düzenlediği mitingine katıldı. Mitinge Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da katıldı. Erdoğan adayları tanıtırken "Dağlar gibi seviyoruz" dedi. Erdoğan'ın konuşması sırasında Cengiz Kurtoğlu şarkısı da çalınırken Hamza Dağ ise duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de AK Parti'nin adaylarını tanıttı! Hamza Dağ'ın duygusal anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, sahneye şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ile çıktı. '31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak' diyen Erdoğan'ı alanda 100 bin kişi karşıladı.

DAĞ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Mitingde İzmir’e yapılan hizmetlere dair video gösterimi yapıldı. Video gösteriminin ardından konuşmalarına devam eden Erdoğan, “31 Mart'tan sonra bunlara yerel yönetimlerle iş birliği içinde çok daha fazlasını ilave edeceğiz. İzmir'in önündeki engelleri dağ gibi sağlam adayımız Hamza kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız. Cumhurbaşkanlığıyla ve bakanlıklarımızla belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. Onları desteklemeye var mıyız? İnşallah siz bana müjde, ben de dünyaya müjdeyi vereceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

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Erdoğan'ın "Başta Hamza kardeşim yol arkadaşımı sizlere teslim ediyorum" dedi. Erdoğan'ın konuşması sırasında Hamza Dağ ise duygusal anlar yaşadı.


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