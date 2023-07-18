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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Sani'ye Togg hediye etti! Messi detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Sani'ye Togg hediye etti! Messi detayı dikkat çekti

18.07.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, körfez ülkelerine ziyaretin ikinci ayağı olan Katar'da resmi törenle karşılandı. Görüşmeler başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. Katar Emiri Al Thani de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası Finali’nde Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin imzaladığı topu gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Sani'ye Togg hediye etti! Messi detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

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MESSI DETAYI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede, Katar Emiri Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası Finali’nde Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin imzaladığı topu gösterdi.

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TOGG HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı. Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile geçti.

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ERDOĞAN'IN YOĞUN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinin ardından Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde Katar’ın ardından yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz’da ise KKTC’ye gidecek.

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Katar Recep Tayyip Erdoğan togg

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