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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde askerleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon aracılığı ile askerlerin Kurban Bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek. Ve milletimiz refah içinde olacaktır. Nice bayramlara diliyorum, tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu Kato Dağı TSK asker

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