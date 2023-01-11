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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kesin korunacak hassas alan' ilan etmişti! Ayder Yaylası'nda yıkımlar başladı

11.01.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda bazı yapıların yıkımı sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen Ayder Yaylası'nda 6 yapı kamulaştırılarak yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kesin korunacak hassas alan' ilan etmişti! Ayder Yaylası'nda yıkımlar başladı

Doğal güzelliği ile Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

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İŞ MAKİNELERİ EŞLİĞİNDE YIKILDI

"Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen 35 parseldeki 21 bin 614 metrekarelik alan üzerinde yer alan 6 yapı için yıkım kararı alındı.

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Yaylanın kamulaştırılan ortak alanında kalan ve yasal işlemleri tamamlanan 6 yapı sahiplerince tahliye edildi.

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Yapılar, ekipler tarafından iş makineleri eşliğinde yıkıldı. (DHA-İHA)

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Rize Ayder yaylası

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