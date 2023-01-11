Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kesin korunacak hassas alan' ilan etmişti! Ayder Yaylası'nda yıkımlar başladı

Doğal güzelliği ile Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
"Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen 35 parseldeki 21 bin 614 metrekarelik alan üzerinde yer alan 6 yapı için yıkım kararı alındı.
Yaylanın kamulaştırılan ortak alanında kalan ve yasal işlemleri tamamlanan 6 yapı sahiplerince tahliye edildi.
Yapılar, ekipler tarafından iş makineleri eşliğinde yıkıldı. (DHA-İHA)