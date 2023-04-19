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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira tazminat kazandı

19.04.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açtığı iki ayrı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki davada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında ’yurt dışına kaçacak’ iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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