Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu TOGG fabrikasını Mustafa Varank ile birlikte ziyaret etmek istemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında TOGG ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e de TOGG gönderdiklerini ifade eden Erdoğan, "Kendisi ile görüştüm öyle mutlu öyle mutlu ki çok beğenmiş. 'Siz bizim yolumuzu açıyorsunuz. TOGG'un kullanımı oldukça rahat' diyor. Kendisi de kullanmış çok da mutlu olmuş" dedi.

"RIFAT BEY'LE GEZERSE OLURMUŞ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG fabrikasını ziyaret etme tekliflerini kabul etmediğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ben beyefendiyi 'Ben orada olmayacağım buyur TOGG'a gel seni Sanayi ve Teknoloji Bakanım ağırlasın, fabrikayı gezdirsin' dedik. Gelemedi. Rıfat Bey'le (Rıfat Hisarcıklıoğlu) gezerse olurmuş o zaman gezermiş. Mustafa Varank benim adıma orada olacak tabi onu rahatsız ediyor. Fabrikanın yerini bilmiyor, üretime inanmıyor"

"KILIÇDAROĞLU'NA TOGG HEDİYE EDECEK MİSİNİZ?"

Erdoğan bir gazetecinin 'Kılıçdaroğlu'na TOGG hediye edecek misiniz?' sorusuna ise "O kendisi satın alsın, parası var. Dışarıdakilerle ilişkiler farklı. Ödemeyi yapsın alsın, biz nasıl ödemeyi yaptıysak o da yapsın alsın" yanıtını verdi.



