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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgız teğmenleri uçağına davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Kırgızistan'a ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda katıldığı törende diploma alan iki Kırgız teğmene jest yaparak, uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ülkelerine gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgız teğmenleri uçağına davet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda katıldığı törende diploma alan iki Kırgız teğmeni bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti dolayısıyla uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan'a gidecek.

KARA HARP OKULU'NDAN MEZUN OLDULAR

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarından mezun olan teğmenler önceki gün Kara Harp Okulu'ndaki törenle diplomalarını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diploma dağıttığı törende, yabancı ülkelerden gelen 80 "misafir askeri personel" de harp okullarından mezun oldu.

KIZGIZİSTAN'A GİDECEKLER

Söz konusu personelin arasında Kırgız iki öğrencinin de olduğunu öğrenen Erdoğan, Kırgız teğmenleri bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti kapsamında, ülkelerine götürmek için uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan'a gidecek.

Hava Savunma Teğmen Nursulanbekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 sene önce geldiği Kara Harp Okulundan teğmen olarak mezun olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Kırgızistan Sherali Marasulov Akshol Nursulanbekoğlu Kara Harp Okulu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şu yabancı öğrencinin uyruklarını yazında bakalım, 5 sene önce ülkelerindeki fetö eğitim yapılanmalarına...türkçe olimpiyatlarına gelen gençlere böyle jestler yapardı kendisi.
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