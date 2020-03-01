Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Ruhani ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

AB KONSEY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İdlib’de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederken, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Macron görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil, eylemde de açık ve somut şekilde görmek istediklerini ifade etti.

