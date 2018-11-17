HABER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI AÇILIŞI'NDA KONUŞTU-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 20:55 | Son Güncelleme

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum" Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'nda konuştu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin, "Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum" diye konuştu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizleri geleceğe hazırlayacaktır.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum"

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin, "Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizleri geleceğe hazırlayacaktır. Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden hortlatılıyor, asla başaramayacaksınız. 16 yıldır mesaimizin kahir ekseriyetini Türkiye'yi özgürleştirmek, medeniyet değerleriyle barıştırmak, yokların, yoksulların, yasakların ülkesi olmaktan çıkarmak yolunda kullandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'nin Türkiyesi ile 2018'in Türkiyesi'ni karşılaştırdığımızda, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu, teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir iklimde, böyle bir ülkede yaşıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:
----------
-Erdoğan'ın konuşması
-Genel ve detaylar

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorumCumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.