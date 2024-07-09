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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için ABD'ye gidiyor! 4 önemli konu gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için ABD'ye gidiyor! 4 önemli konu gündemde

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.07.2024 07:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için bugün ABD'ye gidecek. Cumhurbaşkanı, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek. Ortadoğudaki gelişmeler, Rusya -Ukrayna savaşı ve Karadeniz’in güvenliği Erdoğan’ın gündemindeki başlıklar olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için ABD'ye gidiyor! 4 önemli konu gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye gidiyor. NATO Liderler Zirvesi'nin ilk günü olan 9 Temmuz’da 75’inci yıl anma programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9-11 Temmuz'da gerçekleşecek zirvede birçok ikili görüşme gerçekleştirecek.

10 Temmuz Çarşamba günü 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.

4 ÖNEMLİ KONU GÜNDEMDE

Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'ın gündeminde 4 önemli konu var.

Onlardan en önemlisi, İsrail’in Gazze saldırıları... Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için üye ülkelerden daha fazla rol almasını isteyecek.

Uzun süredir devam ateşkes arayışları da gündemde olacak. Cumhurbaşkanı, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes toplantıları için "Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı. Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar. Yani anbean oradan isabetli bir haber gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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Ortadoğudaki gelişmeler, Rusya -Ukrayna savaşı ve Karadeniz’in güvenliği de Erdoğan’ın gündemindeki diğer başlıklar olacak.

Devlet ve hükümet başkanları toplantısının en önemli gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşı.

Ukrayna’nın NATO’dan en büyük beklentisi Rusya’ya karşı askeri desteğin yanı sıra üyelik konusunda tatmin edici bir mesaj almak.

Express


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NATO Recep Tayyip Erdoğan abd
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