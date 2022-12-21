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Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı! "Artık dargınlık yok tamam mı?"

21.12.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın ödülleri takdim ettiği sırada ise ilginç anlar yaşandı. Gastronomi alanında ödüle layık görülen ve küs olan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahnede barıştırıldı. Kardeşlerden sarılmalarını isteyen Erdoğan, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı! "Artık dargınlık yok tamam mı?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görülen Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ne katılarak, hak sahiplerine ödüllerini takdim etti. Gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Yunus Emre Kardeşler de ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

SAHNEDE BARIŞTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüllerini takdim ettiği Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı. Ömür Akkor’a evlenmesi tavsiyesinde bulunan Erdoğan, Akkor’a düğününe katılma sözü de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını isteyerek, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye’yiz” dedi.

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