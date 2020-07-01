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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2020 20:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerinin sosyal medya paylaşımlarına gönderme yaparak ''Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube, Netflix gibi platformlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"KAPATIRSAN GÜCENİRİM"

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter’dan “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim” demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise buna “Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir :)” yanıtını vermişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" demişti.

aksener

kilicdaroglu

buldan

EROĞAN'DAN NETFLIX GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer siyasi parti liderlerine yine Twitter’dan yanıt verdi. Erdoğan, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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