Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koydu.

Pakistan’daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Erdoğan, Zerdari’nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





