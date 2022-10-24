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Cumhurbaşkanı Erdoğan rica etti, Binali Yıldırım'ın ameliyatını Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı! Kafasında doku kaybı vardı...

24.10.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası Türkiye'ye getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ameliyat oldu. Kafasında doku kaybı olduğu tespit edilmesinin ardından söz konusu ameliyatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ricasıyla İstanbul'a gelen Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı. Prof. Dr. Özkan Türkiye'de ilk tüm yüz naklini gerçekleştiren doktor olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rica etti, Binali Yıldırım'ın ameliyatını Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı! Kafasında doku kaybı vardı...

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçirdiği kazanın ardından ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılan Binali Yıldırım, İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım'ı hastanede ziyaret etmiş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

KAFASINDA DOKU KAYBI VARDI

Kaza sonrası kafasında doku kaybı olduğu tespit edilen Binali Yıldırım için ameliyat kararı alındı.

ERDOĞAN RİCA ETTİ, AMELİYATI PROF. DR. ÖZKAN YAPTI

Sabah'da yer alan habere göre; kritik ameliyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricası üzerine Antalya'dan İstanbul'a gelen Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı.

Türkiye'deki ilk yüz naklini yapan doktor olan Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'ya operasyonla ilgili bilgi verdi.

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var." ifadelerine yer verdi.

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Öte yandan Yıldırım ve Milletvekili Ayrım'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


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