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Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Terhisler durdurulacak mı, yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 17:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinesini topladığından bu yana saat kaçta açıklamaya yapacak, açıklamanın içeriği ne olacak merak ediliyor. Bu merakın en büyük kaynağı da terhislerin durdulma ihtimali. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Terhisler durdurulacak mı, yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2 günlük sokağa çıkma yasağı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını sunması, Hulisi Akar’ın terhis ve ceplerle ilgili önerisi derken yoğun gündemi takiben Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesini topladı. Özellikle şu askerde olup terhisi yaklaşanlar veya önümüzde celp edilecekler kabine toplantısından çıkacak sonucu merak ediyorlar. Bu yüzden Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak araştırılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDAOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine ile toplantısı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilitor. Toplantı saat 15.07’de başladı. Henüz toplantının ne zaman biteceğine, açıklamanın ne zaman yapılacağına dair bir detay belli değil.

ULUSA SESLENİŞTE NELER AÇIKLANACAK?

Özellikle önümüzde sokağa çıkma yasağı olacak mı, terhisler ve celpler durdurulacak mı, koronavirüse karşı gerek sağlık gerek ekonomik açıdan yeni hangi adımlar atılacak merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Terhis celp sokağa çıkma yasağı

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