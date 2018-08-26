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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakın ha, birbirinize kin tutmayın!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2018 14:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 'bir, iri ve diri' olduğu sürece 2023'2e, 2053'e ve 2071'e yürüyeceğini belirterek, “O fetihleri biz göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz siz" dedi. Kendisini dinleyenlere uyarıda da bulunan Erdoğan, "Sakın ha, birbirinize kin tutmayın. Hüküm çok açık, net ortada. O da şu: Hepiniz toptan sıkı sıkı Allah’ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin!" çağrısında bulundu. Erdoğan halka hitabının ardından Malazgirt törenine katılmak üzere Ahlat’tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakın ha, birbirinize kin tutmayın!

Malazgirt Savaşı’nın yıl dönümünde düzenlenecek törenler öncesinde Bitlis Ahlat’ta halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "Bakan arkadaşlarımızla beraber buradayız. Buradan süratle Malazgirt’e geçeceğiz. Orada şu anda 10 binler var, onları daha fazla bekletmeyelim istiyoruz" sözleriyle başladı.

Ahlatlılardan 'özellikle bir ricası' olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Biliyorsunuz her şeyden önce biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız; hep birlikte Türkiye olacağız. Ve şunu da unutmayacağız, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. Ve bizler bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça Allah’ın izniyle çok daha farklı bir şekilde 2023’e yürüyeceğiz. 2053’e yürüyeceğiz ve 2071’e yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Buna hazır mıyız” diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:

“O fetihleri biz göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz siz. Yavrularımız görecek. Onlara biz bir başka Türkiye’yi inşa edeceğiz. Birbirinizi Allah için sevin. Sakın ha, birbirinize kin tutmayın. Hüküm çok açık, net ortada. O da şu: Hepiniz toptan sıkı sıkı Allah’ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin!”

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Ahlat Malazgirt

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