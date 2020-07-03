HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında iki sektörün önemi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında iki sektörün önemi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında iki sektörün önemi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız. Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz.

Koronavirüs salgınında pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir.

Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik.

Projenin (Konya Ovası Sulama) diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır.

Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir.

Çiftçilerimize son 18 yılda 2020 yılı ile birlikte yaklaşık 150 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık.

Türkiye meyve ve sebzede net ihracatçı konumundadır.

Salgınla iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık.

Modern sulama tekniklerinde kullanım oranını yüzde 6'dan yüzde 28 seviyesine çıkardık.

Bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz.

Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor.

Büyüyen ve güçlenen Türkiye, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir? ÖSYM Mabel Matiz sorusuna soruşturmaSınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir? ÖSYM Mabel Matiz sorusuna soruşturma
2020 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak yoksa iptal mi?2020 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak yoksa iptal mi?

En Çok Okunan Haberler

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

İlginizi Çekebilir

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Diğer Haberler
Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi: Baktığımda fabrika yerinde yoktu

Patlamada yaralanan işçi: Baktığımda fabrika yerinde yoktu

Son dakika: Nissan CEO'sunun kaçırılması davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Nissan CEO'su davasında flaş karar

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir? ÖSYM Mabel Matiz sorusuna soruşturma

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir? ÖSYM Mabel Matiz sorusuna soruşturma

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

Ankara'da polis ve baro başkanları arasında arbede

Ankara'da polis ve baro başkanları arasında arbede

Toplantıya gidiyorlardı! Lüks cip ok gibi saplandı

Toplantıya gidiyorlardı! Lüks cip ok gibi saplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.