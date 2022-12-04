Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi! İbrahim Tatlıses'le tanışma anısı olay oldu... 'Tatlıses yeniden doğdu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle bir araya geldi. Programda ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de yer aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, bu muhteşem kültür merkezinin ismi ile şereflendirdiğimiz, büyük sanatçımız İbrahim Tatlıses kardeşimiz ve hep birlikte siz gençlerle bugün Urfa'mızda farklı bir gün yaşıyoruz. Öncelikle kültür merkezimiz hayırlı olsun.

'ÇANTADA KEKLİK YOK, ÇANTA DOLU'

Ankara ve İstanbul'daki benzer programların dışında gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyoruz. Şu ana kadar yaptığımız tüm toplu açılış ve mitinglerde bugün Şanlıurfa pik yaptı. Son aldığımız resmi rakam 120 bin. Birileri gençlerimize çantada keklik gibi bakıyor olsa da, bizim tespitlerimiz hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Kusura bakmayın çantada keklik yok, çanta dolu. Birilerinin zihin dünyaları engelli. Bizim engelli kardeşlerimizin zihin dünyaları sapasağlam.

'BU KUTLU BAYRAĞI ÇOK YAKINDA SİZLERE DEVREDECEĞİZ'

Biz ne sağdayız, ne solda. Biz siyasetin merkezindeyiz. Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı vizyonuyla karşılamaya hazırlanırken en çok sizlerin gayretlerine güveniyoruz. Şu anda Türkiye siyasetinde bu kardeşinizin dışında gençlik kollarından yetişerek gelmiş bir lider yok. 18-20 yaşından itibaren gençlik teşkilatlarında yetişmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri gökten zembille indiler. Bizim durumumuz öyle değil. Biz siyasetin içinden geldik. Biz bu kutlu bayrağı nasıl daha önceki nesillerden devraldıysak, inşallah çok yakında sizlere devredeceğiz. Bizden önceki ve bizim kuşağımız demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye'nin en sancılı dönemini yaşadı.

'81 İLDE 208 ÜNİVERSİTEMİZ VAR'

Artık ödediğimiz bedellerin karşılığını alma vakti gelmiştir. Hz. Mevlana'nın o pergel metaforuna uygun şekilde bir ayağımızı ülkemize ve değerlerimize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyayı kuşatacağımız bir dönemdeyiz. Bunu beraber başaracağız. Göreve geldik, Türkiye'de 76 üniversite vardı. Şimdi 81 ilimizde 208 üniversitemiz var.

'GENÇLER KENDİNİZE İNANIN'

Zihnimizde de kalbimizde de yarın için ne yapmamız gerektiği var. Bay Kemal güya zihinde ne var bunları anlatıyormuş. Birilerini toparlamış, uyuyanlar mı ararsın, bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın. Böyle bir durum. Biz de dedik ki, Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız. Bugün zihin devrimini yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil, burada, Şanlıurfa'da. Yarına dair vizyonun kalemşörleri gençler sizsiniz. Kendinize inanın. Yarının programını da, projesini de sizler hazırlayacaksınız, beraber hazırlayacağız. Bunu kimse inkar edemez.

İBRAHİM TATLISES'LE NASIL TANIŞTI?

Belediye başkanlığım döneminde oldu. Zaten eserleriyle biz kendisini tanıdık. Her şeyiyle zaten bize kendisini tanıttı. O arzu edilmeyen olay bizi çok ama çok üzdü. Fakat o dönemlerde bile birileri başka beklentiler içindeyken adeta Tatlıses yeniden doğdu. Şimdi ise görüyorsunuz, yeri geliyor nasıl tize çıkıyor.

6'LI MASA SÖZLERİ

Onların şu andaki derdi bu masadan kim ne kapar. Vizyon açıklamış. Bu vizyonu açıklarken, vizyon denilen olayın içerisinde ABD'de bilmem kim, bilmem şuradan kim. Bunlarla benim milletimi aldatacaklarını sanıyorlar. Bize yerli ve milli bir zeka lazım.

