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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

16.07.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017’deki alçak terör saldırısında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ölüm yıl dönümünde anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun başta olmak üzere bir çok kişi şehit öğretmen için anma mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.
Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. "

MİLLİ EĞİTİM BAKANI: MİLLETİMİZİN KALBİNDE EŞSİZ BİR YERE SAHİPTİR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin altıncı yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Memleketimize hizmet yolunda fedakarca çalışan ve bu uğurda şehit olan öğretmenlerimiz, milletimizin kalbinde ve dimağında eşsiz bir yere sahiptir.

Milletimiz ve çocuklarımızın istikbali için gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimizin ideallerine, heyecanlarına ve mesleki aşkına gölge düşürecek tüm menfur terör saldırılarına karşı devlet olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Aradan geçen 6 yıla rağmen yüreğimizde acısı dinmeyen Şehit Öğretmen’imiz Necmettin Yılmaz’ı rahmetle yâd ediyorum.

Mesleğinin 8. ayında tertemiz vatan evlatlarının aydınlık geleceği uğruna toprağa düşen Necmettin Öğretmen’imizin makamı âli, ruhu şad olsun.

Türkiye sevdasıyla dolu meslektaşları olarak bizler, onun hayatını verdiği mukaddes ideal için kararlılıkla çalışmaya ve yurdumuzun dört bir yanını bilgi ve hikmetin ışığında aydınlatmaya devam edeceğiz.”

öğretmen

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN DA ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ'I ANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2017'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'nın, 2017 yılında 23 yaşındayken şehit ettiği Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle anıyoruz. Terör örgütü PKK’yı, işbirlikçilerini ve cinayetlerini görmezden gelenleri lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

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