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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışına katıldı... Sahaya inip paslaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışına katıldı... Sahaya inip paslaştı

22.02.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Senegal Stadı'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışına katıldı... Sahaya inip paslaştı

Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

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Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışına katıldı - Dış Haberler - -

FIFA BAŞKANI TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı.

Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

DEVLET BAŞKANLARIYLA PAS YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere stat zeminine davet edildi. Sahaya çıkarken bazı futbolcularla sohbet eden Erdoğan, daha sonra orta sahada Sall ve diğer devlet başkanlarıyla pas yaptı.

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Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Senegal Recep Tayyip Erdoğan
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