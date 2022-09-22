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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - ABD İş Konseyi Toplantısına Katıldı

22.09.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - ABD İş Konseyi Toplantısına katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - ABD İş Konseyi Toplantısına Katıldı

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - ABD İş Konseyi Toplantısına katıldı. ABD'li iş adamlarıyla bir araya gelen Erdoğan toplantıya iştirak etti.

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Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan
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