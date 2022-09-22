Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - ABD İş Konseyi Toplantısına Katıldı

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - ABD İş Konseyi Toplantısına katıldı. ABD'li iş adamlarıyla bir araya gelen Erdoğan toplantıya iştirak etti.
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