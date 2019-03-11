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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 07:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Twitter kullanıcısının "torunumun reis sevgisi" notuyla sunduğu videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımına "Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah." notunu ekledi.

Videoda küçük bir kızın, miting konuşmasının yayımlandığı televizyon ekranına yaklaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunduğu görülüyor.


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