Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Koronavirüs döneminin en büyük belası sigara

Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize huzur verecek bir Türkiye var. Diğer yanda şehir hastaneleriyle, yollarıyla, okullarıyla, sanayisiyle güçlü bir altyapı inşa eden bir Türkiye var. Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti 18 yıldaki başarılarıyla ülkemizi bu noktaya getirdiği gibi önümüzdeki yıllarda milletimizin umudu olmayı sürdürecektir.

İnşallah bir dahaki seçimde gayretimizi artırarak, Tekirdağlılarla muhabbetimizi güçlendirerek, Tekirdağ'da yüzde 50'nin üzerine çıkacağız. Buraya gelmeden önce 41. Komando tugayımızda sancak teslimi törenine katıldım. Kongremizden sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu abimiz hayatı dolu dolu olan bir büyüğümüzdü. Dedik ki bir Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimizin ismi yakışır. İnşallah bu hastanemizle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacaktır.

Vatan topraklarına gözünü dikenlerden, milletimizi birbirine düşman etmeye kadar tüm şer senaryolar devreue sokulmuştur. Allah'ın yardımıyla bu oyunların hepsini boşa çıkardık.

Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, kendi hesaplarımızın peşine düşütüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiştir. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.

ALANDAKİLERİ UYARDI

Bu kadar sandalye varken ne için ayakta duruyorsunuz. Sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Bu arada bir şey daha söylemem gerekiyor, lütfen sigara içmeyeceğiz. Koronavirüs döneminin en büyük belası sigara.

Kardeşlerim kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Son zamanlarda çok sevdiğimiz Burhan Kuzu hocamızı kaybettik. Burhan Kuzu Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

'EKONOMİDE VE HUKUKTA YENİ BİR REFORM DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ'

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişimden geçtiği şu dönemde ülkemizi kalkındırmak olduğunun altını çiziyorum.

Bu çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara çekmektir. İstihdamı artırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel amaçlarımız arasındadır.

Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara süratle yeni yatırımlara başlamaya çağırıyorum.

